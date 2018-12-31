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Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonu oldu

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonu oldu
İstanbul Kartal'da Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 03.00'te Barış Kekeç arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. İddiaya göre Kekeç arkadaşlarıyla denize girip girmeme konusunda iddialaştı. Denize giren Kekeç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları denizde Kekeç'i göremeyince durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek denizde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kekeç'in ailesi ise sinir krizi geçirdi.
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Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonu oldu
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