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seçimlerinde oy kullanmamanın cezası var mı?

seçimlerinde oy kullanmamak cezaya tabi midir? Varsa cezası ne kadardır? Seçimlerde oy kullanmayan baro üyelerine ne gibi yaptırımlar uygulanır? Üyelikten çıkartılırlar mı? Baro seçimlerinde yapılan seçimlerde oy kullanılmadığı takdirde, oy kullanma üye için ne gibi bir süreç işleyeceğini anlattık. Baro seçimlerinde oy kullanmamanın cezası var mı?

Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:13
Baro seçimlerinde oy kullanmamanın cezası var mı?

Yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçmek adına barolarda seçim yapılır. Binlerce avukat bu seçimlerde oy kullanır. Bu oylar neticesinde baronun başkanı ve yönetim kurulu seçilir. Seçilen başkan ve yönetim kurulu 2 yıl boyunca görev yapar. Bazı avukatlar yapılan bu seçimlerde oy kullanmamayı tercih edebiliyor. Bu avukatlar hakkında ne tür işlemler uygulandığı ise merak konusu.

Baro seçiminde oy kullanmayan üyeye ne olur?

Baro seçiminde oy kullanmadığı tespit edilen avukata seçim kanunu gereğince idari para cezası kesilir. Söz konusu idari para cezasının tutarı 120 Türk Lirası'dır. Bu ceza tutarı avukata bildirilir ve cezaya ilişkinin ödemenin baronun hesap numarasına yapılması talep edilir.

Baro seçiminde oy kullanmayan baroya üye avukatların üyelikten çıkartılması söz konusu değildir. Bununla birlikte şimdiye dek yapılan baro seçimlerinin büyük bir çoğunluğunda katılım miktarının az olduğu görülmüştür. Aynı zamanda seçime katılmayan üyelerin herhangi bir idari para cezası almadığı örnekler de mevcuttur. Yine de seçimlere katılmamanın yasalar tarafından yaptırımı seçime katılmayan kişiye idari para cezası verilmesi yönündedir. Baronun bu konuda tavrı, vatandaşların en temel haklarından biri olan oy kullanma hakkının özellikle avukatlar tarafından kullanılıyor olması yönündedir.

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