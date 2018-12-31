Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük yeni yıl sürprizleri! BİM aktüel ürünler listesi belli oldu 4 Ocak Cuma

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, yeni yıla özel olarak 4 Ocak Cuma indirimli ürünler listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak Xiaomi marka taşınabilir şarj aleti dikkat çekerken, kışlık giysiler de oldukça iddiali gözüküyor. Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

4 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;