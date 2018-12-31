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Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?

Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir? Müslümanlar için en temel ibadetlerden biri de namaz kılmaktır, namaz kılarken temiz olmalı ve namazın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Ayrıca cemaatle da son derece önemlidir.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:57
Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?

Vatandaşlar özellikle cemaatle namaz kılmanın sevanı nedir? sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu konunun özeti detaylandırılmıştır. Camii'ye gidemediğiniz takdirde evde tek başınıza namaz kılmak da farzdır fakat cemaat eşliğinde namaz kılmak her zaman daha uygundur.

Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?

Hz. Peygamber, "Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir" (Buhari, Ezan, 30) buyurarak cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiş ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de: "Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlara Musallat olur. Öyleyse cemaate devam ediniz! Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt yer." (Ebu Davud, Salat, 47) buyurmuştur.

Namazı cemaatle kılmak kimi alimlere göre sünnet-i müekkede, kimilerine göre vaciptir. Onun için cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça, namazları cemaatle kılmak gerekir. Ayrıca namaz kılmak için camiye gitmek de büyük sevaptır. Hz. Peygamber camiye giderken atılan her adımdan dolay kişinin bir derece yükseltilip, bir günahının silineceğini haber vermiştir (Buhari, Mesacid, 53; Ebu Davud, Salat, 49).

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Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?
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