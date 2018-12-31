Deprem çantası nedir? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir?

Şüphesiz ki doğal afet dendiğinde akla ilk gelen kelime depremdir. Önemli ölçüde maddi ve manevi kayba yol açması muhtemel bir doğa olayı olan depreme karşı toplum nezdinde bir farkındalık yaratılması şarttır. Bu farkındalık neticesinde her evde bir deprem çantası bulunması halinde deprem esnasındaki kayıplar en aza indirilebilir.

Deprem çantasında hangi malzemelerin bulunması gerekir?

Deprem çantasının özel bir çanta modeli olmasına gerek yoktur. Günlük hayatta kullanılmayan herhangi bir çanta deprem çantası olarak kullanılabilir. Depremden sonraki 72 saatin arama kurtarma çalışmalarının neticelenmesi adına büyük arz etmesi dolayısıyla deprem çantasında bulunacak malzemelerin 72 saat yetecek düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

Öte yandan evde yaşayan her bir birey için farklı bir çanta hazırlanması gerekir. Daha sonra ise bu çantalar deprem halinde ulaşılması kolay olan noktalarda tutulmalıdır.

Su, enerji veren yiyecekler

Radyo ve pil

El feneri

İlk yardım malzemeleri

Kişisel reçeteli ilaçlar

Bir miktar para

Giyecek

Kalem, kağıt, düdük ya da bir ikaz sesi çıkaracak alet

Telefon rehberi, adres rehberi, harita