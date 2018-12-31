Doğum kontrol hapı kullanmak günah mıdır?

Doğum kontrol hapı kullanmanın dinen uygun olup, olmadığı bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. Konu ile ilgili internet üzerinden de sık sık araştırmalar yapılmaktadır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicisinin sorduğu soruya verdiği cevabı aşağıda bulabilirsiniz.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANMAK GÜNAH MIDIR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Doğum kontrol hapı kullanmak dinen günah değildir. Çünkü gebeliğe engel olacak tedbirleri almak caizdir. Hz. Peygamber döneminde de tedbir alınıyordu. Yani karı koca birleştiklerinde erkekler hanımlarının rahimlerinde değil spermlerini dışarıya boşaltıyorlardı. (Böyle ifade etmem gerekiyor beni bağışlayın) Hz. Peygamber bunu biliyordu. Bunu bilmesine rağmen de 'neden böyle yapıyorsunuz' demiyordu.

Bu nedenle de gebeliğe engel olacak tedbirleri almak dinen caizdir. Ama oluşmuş bir gebeliğe son vermek çok farklı bir şeydir. Bu nedenle doğum kontrol hapını tıbbi yönden bir problem yoksa doktorunuz kullanabilirsiniz diyorsa dinen bir sakıncası yoktur ve kullanabilirsiniz.