Son dakika haberi: Emekli maaşlarına 432 lira ek zam müjdesi! 2019 güncel emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de 12.3 milyon vatandaş artık kalan günleri saymaya başladılar. Öyle ki yeni yılda yapılacak zam ile ilgili detaylar 3 Ocak'ta belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. Sadece bu kadarla kalmayıp zammın yanına bir de ek ödeme alacak olan bireyler, ek ödemelerde yapılacak artış ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdılar. Peki emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Son günlerin en çok aratılan konularından biri olan bu soruyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık...