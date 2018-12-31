Gassal nedir? Nasıl gassal olunur?

Gassallar genel olarak hastanelerin ve camilerin cenaze yıkama bölümünde çalışırlar. Çalışma ortamları oldukça soğuktur, bunun yanı sıra çalışma ortamları için gürültülü tanımlaması da yapılabilir. Daha geniş kapsamda bir tanım yapmak gerekirse gassallar, ölmüş olan kişilerin gömülmeden önce gerekli temizliklerinin yapılmasından sorumlu kişilerdir. Öncelikle cenazeyi yıkayan, ardından gerekli temizliklerini yapan gassallar bu işlemlerin akabinde cenazeyi kefenlerler.

Gassal nasıl olunur?

Gassal olmak için öncelikle KPSS girmek gerekiyor. Gassallık mesleği için başvuru yapan adaylarda en az lise mezunu olma ve KPSS'de kendilerinden istenen puan türünde beklenen puan aralığında bir sonuç alma artları aranıyor. Bu bağlamda KPSS sınavından başarılı bir sonuç alan lise mezunları her yıl gassallık için açılan kadrolara başvuruda bulunabilirler.

Gassallık mesleğine çok fazla ilgi duyulmuyor. Genel itibarıyla ülkemizdeki her il ve ilçede gassal alımı yapılıyor. Hem her ilde alım yapılması hem de başvuru sayısının az olması gassal olmak isteyen kişiler için önemli bir avantaj. Seçilme şansının artmasını mümkün kılan bu gibi sebeplerin yanı sıra gassal maaşları da bu mesleğe ilgi duyulmasının bir başka sebebi.

Gassal maaşları ne kadar?

Mesleğe yeni başlayan bir gassal: 2.155 TL

3 yıldır görev yapmakta olan bir gassal: 2.158 TL

6 yıldır görev yapmakta olan bir gassal: 2.158 TL

6 yıldır görev yapmakta olan bir gassal: 2.535 TL