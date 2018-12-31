İnsanlığı sırtladı!

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Kayseriİncesu'ya bağlı Çardaklı Mahallesi'nde oturan 82 yaşındaki bir adam fenalaşınca, yakınları ambulans çağırdı. Ancak, ambulans eve 500 metre kala kar nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine yaya olarak eve giden sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıkları yaşlı adamı, hastaneye götürmek için sedyeye yatırdı. Sedye kar üzerinde taşınamayınca, hastayı kendisi de yaşlı olan bir yakını sırtına alıp taşımak istedi. Bunun üzerine, paramedik Hacı Hasan Durmuş, yaşlı hastayı kendi sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Arkadaşları da bu durumu sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan fotoğrafa, "İnsanlığı sırtlamış", "Allah razı olsun, var olsun 112" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.