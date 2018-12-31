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İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Parmağına taktığı altın yüzüğü çıkaramayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:00

- İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu
- Parmağına taktığı altın yüzüğü çıkaramayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de parmağına taktığı altın yüzüğü çıkaramayan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde gerçekleşti. Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan (34) isimli vatandaş parmağının şişmeye başlaması üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Ercan'ın evine gelen ekipler yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve 'yüzük kesme aparatı' diye adlandırılan motorlu bir makine ile Ercan'ın parmağındaki yüzüğü yaklaşık 10 dakikalık bir müdahalenin ardından keserek çıkardı. Ekipler kesim esnasında ısınmadan kaynaklı olarak Ercan'ın parmağının zarar görmemesi için ise sürekli olarak kesim yapılan bölgeye maşrapa ile su da döktü. Ekipler kesme işleminin tamamlanmasının ardından yüzüğü karga burnu gibi aletler kullanarak yüzüğü parmaktan çıkarmayı başardı.

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İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu
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