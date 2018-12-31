Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kardan şehit heykelleri

Kardan şehit heykelleri

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Kardan şehit heykelleri
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 100 kamyon kar taşındı. Kar kütleleri, iş makineleriyle bir araya toplandı. Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, heykelleri yapmaya koyuldu. Kardan şehit heykellerinin açılışı, 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardan şehit heykelleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN