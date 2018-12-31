Kardan şehit heykelleri

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ınSarıkamış ilçesinde 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 100 kamyon kar taşındı. Kar kütleleri, iş makineleriyle bir araya toplandı. Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, heykelleri yapmaya koyuldu. Kardan şehit heykellerinin açılışı, 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.