Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü ile şimdi atv'de! Milyoner canlı izle

Kim Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü ile şimdi atv'de! Milyoner canlı izle

ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 18:59
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü ile şimdi atv'de! Milyoner canlı izle

Türkiye'nin en köklü bilgi yarışmaşı Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl heyecanını bu akşamki özel bölümü ile atv'de seyircisiyle buluşuyor...

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayacak program, yılbaşı akşamına damga vuracak.

Yarışma atv ekranklarında başladığında haberimizden canlı olararak izleyebilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster'e, henüz 2. soruda veda etti

ÇOCUKLAR İÇİN YARIŞACAKLAR
Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, yılbaşı özel bölümüyle ekranda. Programda bu akşam; Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarışacak. Kazanacakları ödülleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar.

DÜNYANIN EN ÇOK SEYREDİLEN YARIŞMASI
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü ile şimdi atv'de! Milyoner canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN