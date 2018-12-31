Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü ile şimdi atv'de! Milyoner canlı izle

Türkiye'nin en köklü bilgi yarışmaşı Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl heyecanını bu akşamki özel bölümü ile atv'de seyircisiyle buluşuyor...

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayacak program, yılbaşı akşamına damga vuracak.

Yarışma atv ekranklarında başladığında haberimizden canlı olararak izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN YARIŞACAKLAR

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, yılbaşı özel bölümüyle ekranda. Programda bu akşam; Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarışacak. Kazanacakları ödülleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar.

DÜNYANIN EN ÇOK SEYREDİLEN YARIŞMASI

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?