Abdesti bozan bazı hal ve durumlar namaz kılan kişiler tarafından çok sık merak edilmektedir. Sıkça sorulan sorular arasında 'kusmak abdesti bozar mı' yanıtı da vardır. Örneğin; abdest aldıktan sonra namaza gitmeye giden bir eğer kusursa sonucunda yeniden abdest alması gerekmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir

Kusmak abdesti bozar mı sorusunun cevabı bu rahatsızlık ile karşılaşan kişiler tarafından araştırılan bir konudur.

KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Aynı mekanda gelip, toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğinani, el-Hidaye, I, 14; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 10).



Şafiilere göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla onlara göre, kusmakla abdest bozulmaz (Maverdi, el-Havi'l-Kebir, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1414/1994, I, 199-200).