Liseli gencin pompalı merakı canına mal oldu

Denizli'nın Acıpayam ilçesinde, lise öğrencisi Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A.'ya (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Emre yaşamını yitirirken, A.A.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. İzmir'in Çiğli ilçesinde de B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşının babası Mustafa Gülenç'in evine gitti. Yanında getirdiği tüfekle Gülenç'e ateş eden B.K. Gülenç'i ağır yaraladı. Gülenç, hastanede yaşamını yitirirken şüpheli B.K. ise olayın ardından jandarmaya teslim oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde, ev sahibi Aytuğ Ç. (40), kirayı ödemediği gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Erhan Kahvecioğlu'nu (38), bıçaklayarak öldürdü. Aytuğ Ç. gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda ise yabancı uyruklu bir kişiyle ismi öğrenilemeyen bir başka kişi kavga etti. Kavga ettiği kişinin bıçakla boğazını kestiği yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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