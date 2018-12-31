Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışlarına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk günü ve resmi tatil olması sebebiyle plan yapan milyonlarca kişi internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı" gibi soruların cevabını araştırıyor. Son bir haftadır hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili olmaya başladı. İstanbul'da yaşayan ve kar yağışını bekleyen bireyler için Meteoroloji'den son kritik hava rapor değerlendirmesi geldi. Bu hafta ortasından itibaren yurt genelinde etkili olan kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağı belirtildi. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar.