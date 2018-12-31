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'den son dakika uyarısı geldi! 'a yoğun geliyor!

Yeni yıla girmemizle birlikte Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yeni yılda yurdun büyük kesiminde etkili olan 'da görülmezken meteoroloji'den yeni hafta kritik kar yağışı uyarısı geldi. Daha önce yapılan peş peşe uyarılar ardından İstanbul'da kar yağışı görülürken Ankara'da ise etkili olmuştu. Yapılan kritik son değerlendirmeler sonucunda bu hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştükten sonra beraberinde kar yağışını getirecek. Özellikle İstanbul'da yaşayan çocuklar ve vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunu yoğun şekilde araştırıyor. Çarşamba günü yurda girecek olan kar yağışları yurdun büyük kesiminde etkili olacak. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 06:11
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışlarına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk günü ve resmi tatil olması sebebiyle plan yapan milyonlarca kişi internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı" gibi soruların cevabını araştırıyor. Son bir haftadır hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili olmaya başladı. İstanbul'da yaşayan ve kar yağışını bekleyen bireyler için Meteoroloji'den son kritik hava rapor değerlendirmesi geldi. Bu hafta ortasından itibaren yurt genelinde etkili olan kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağı belirtildi. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor!
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