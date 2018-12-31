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Meteoroloji'den ve kar yağışı uyarısı geldi! yılbaşında kar yağacak mı?

'nden ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Yılbaşı günü kar yağıp yağmayacağını merak eden bireyler arama motoru üzerinden araştırmalarını sürdürüyorlar. Ocak ayına gireceğimiz bugün kar yağışı ile ilgili beklentiler de artmış durumda. Peki 'bugün hava nasıl olacak' ''a kar yağacak mı?' işte merakla aratılan o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:28
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeni yıla gireceğimiz bugün bireyler kar yağışı olacak mı sorusuna yanıt arıyorlar. Mevsimle alakalı olarak hava sıcaklıklarının oldukça düştüğü bu günlerde 'bugün hava nasıl olacak' sorusu kuşkusuz günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Özellikle dün gece İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde oldukça etkili bir soğuk vardı. Kar soğuğu dediğimiz bu havalar yaşanırken, 'yılbaşında kar yağacak mı' sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Öte yandan başkent Ankara'da da şiddetli bir soğuk ve don yaşanıyor. Peki yeni yıla gireceğimiz bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arayan bireyler için Meteoroloji'den gelen son dakika raporları ve bilgilerini derledik...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul yılbaşında kar yağacak mı?
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