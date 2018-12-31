MPİ'den Yılbaşı özel çekilişi ile ilgili önemli açıklama! Mili Piyango çekilişi saat kaçta?

İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi öncesinde resmi bir açıklama metni yayınlandı. Bu metne göre 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 Milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20:00 ile 20:30 saatleri arasında yapılacak.

İşte Milli Piyongo tarafından yayınlanan o metin...

31 ARALIK 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU

İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi, İdaremiz Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15:00'da başlayacaktır. 70 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 Milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20:00 ile 20:30 arasında yapılacaktır.

Saat 15:00'dan itibaren değerli basın mensuplarımız çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.

Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olacak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.