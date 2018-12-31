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2019 sonuçları 70 Milyon TL kazandıran numara! MPİ yılbaşı bilet sorgula!

Milyonların merakla beklediği sonuçları 2019 belli olmaya devam ediyor. MPİ yılbaşı neticesinde 70 Milyon TL kazandıran numaralar da açıklandı. En büyük ikinci ikramiye olma özelliği taşıyan ikramiye, talihli bir kişiye çıktı. Peki, 70 Milyon TL kazandıran numara ne? Haberimizin detaylarından 31 Aralık yılbaşı çekiliş sonuçlarını görebilir ve 70 Milyon TL kazandıran numarayı öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 20:42
2019 Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye 70 Milyon TL kazandıran numara! MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Günün en çok araştırılan konularından olan Milli Piyango sonuçları hakkında araştırmaların ardı arkası kesilmiyor. Aldıkları biletler neticesinde hayallare dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçlarını yakından yakından takip ediyor. Açıklanan sonuçlar neticesinde 70 Milyon TL kazandıran numara da belli oldu. Bir talihli vatandaş, tam tamına 70 Milyon TL'nin sahibi oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 70 Milyon TL kazandıran numara ne oldu?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARA 2019

70 Milyon TL'yi kazanan numara için tıklayınız

Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 1 Milyon TL kazandıran numaralar! Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama

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2019 Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye 70 Milyon TL kazandıran numara! MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula!
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