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tırnaklı abdest alınır mı?

Cilde veya tırnaklara yapışan veya sürülen maddeler abdest ve gusle engel olabilir. Gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır. tırnaklı ile abdest alınır mı sorusunun ayrıntılı cevabı aşağıdaki gibidir.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:39
Oje tırnaklı abdest alınır mı?

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Ali el-Kari, Feth-u Babi'l-İnaye, 1, 31). Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarının arasına boya giren boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır (İbnu Abidin, er-Reddu'l-muhtar, I, 154; el-Fetava'l-hindiyye, I, 4). Dolayısıyla cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz.

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Oje tırnaklı abdest alınır mı?
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