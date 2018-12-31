Peygamber Efendimiz (sav) uyumadan önce ve yemekten önce neler yapardı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) uyumadan önce ve yemekten önce bazı hususlara çok dikkat ederdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed (sav)'in uyumadan önce ve yemekten önce yaptıkları nelerdir? Sorusuna yanıt verdi.

HZ. MUHAMMED (SAV) UYUMADAN ÖNCE NELER YAPARDI?

Muhakkak abdest alırdı

Muhakkak dua ederdi

Kafirun suresini okumayı tavsiye ederdi

İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu

Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra yatardı

Yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ kolunun üzerine yatardı

Sürme çekerdi

Gece uykusundan kalkınca mutlaka dişlerini misvaklardı

YEMEKTEN ÖNCE NELER YAPARDI?

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

Yemeğin başında da sonunda da 'Bismillah' demek

Sağ elle yemek

Birlikte yemek

İkramda bulunmak

İkramı kabul etmek

Yemeğe kusur bulmamak

Yemeği sıcak yememek

Az yemek

Ortasından yememek

Ayakta bir şey yiyip içmemek

Tabakta kalan yemeği sünnetlemek

Kaldırılıncaya kadar sofradan kalkmamak

Yemeğin sonunda hamd etmek