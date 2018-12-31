Peygamber Efendimiz (sav) uyumadan önce ve yemekten önce neler yapardı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) uyumadan önce ve yemekten önce bazı hususlara çok dikkat ederdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed (sav)'in uyumadan önce ve yemekten önce yaptıkları nelerdir? Sorusuna yanıt verdi.
HZ. MUHAMMED (SAV) UYUMADAN ÖNCE NELER YAPARDI?
Muhakkak abdest alırdı
Muhakkak dua ederdi
Kafirun suresini okumayı tavsiye ederdi
İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu
Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra yatardı
Yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ kolunun üzerine yatardı
Sürme çekerdi
Gece uykusundan kalkınca mutlaka dişlerini misvaklardı
YEMEKTEN ÖNCE NELER YAPARDI?
Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
Yemeğin başında da sonunda da 'Bismillah' demek
Sağ elle yemek
Birlikte yemek
İkramda bulunmak
İkramı kabul etmek
Yemeğe kusur bulmamak
Yemeği sıcak yememek
Az yemek
Ortasından yememek
Ayakta bir şey yiyip içmemek
Tabakta kalan yemeği sünnetlemek
Kaldırılıncaya kadar sofradan kalkmamak
Yemeğin sonunda hamd etmek