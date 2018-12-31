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nedir sağdıç kime denir?

Düğün boyunca damadın yanında bulunan, adeta damadın eli kolu görevini gören kişiye denir. Düğün süresince halledilmesi gereken birçok iş için sağdıçtan yardım istenir. Sağdıç kime denir? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:25
Sağdıç nedir sağdıç kime denir?

Sağdıcın görevi düğün süresince damada yardımcı olmaktır. Bekarlığa veda etkinliğinden damadın düğünde giyeceklerine kadar sağdıcın düğün sürecine birçok yardımı dokunur. Damadın bu mutlu gününde pek çok görevi üstlenen sağdıçlar damadın en yakın arkadaşları arasından seçilir.

Sağdıcın düğündeki görevleri nelerdir?

  • Yüzün seçiminde damada yardımcı olmak
  • Gelinin arkadaşları ile irtibata geçip gelinin isteklerine damada üstü kapalı bir şekilde iletmek ve damadı yönlendirmek
  • Bekarlığa veda partisini organize etmek
  • Bekarlığa veda partisinin masraflarını üstlenmek
  • Gelin arabasının süslenmesini organize etmek
  • Gelin arabasının süsü için yapılan masrafları üstlenmek
  • Düğünün organizasyonundan işleyişine kadar tüm süreci yönetmek
  • Zurnacı, davulcu gibi organizasyonları ayarlamak, masraflarını üstlenmek

Sağdıç evli mi olur, bekar mı?

Sağdıç damadın düğün öncesi ve esnasındaki sağ koludur. Dolayısıyla sağdıç olmak hiç de kolay değildir. Bu sebeple sağdıçlık görevini genellikle damadın en yakınları üstlenir. Ancak sağdıcın bekar veya evli olması gibi bir şart söz konusu değildir.

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Sağdıç nedir sağdıç kime denir?
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