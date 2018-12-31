Sağdıç nedir sağdıç kime denir?

Sağdıcın görevi düğün süresince damada yardımcı olmaktır. Bekarlığa veda etkinliğinden damadın düğünde giyeceklerine kadar sağdıcın düğün sürecine birçok yardımı dokunur. Damadın bu mutlu gününde pek çok görevi üstlenen sağdıçlar damadın en yakın arkadaşları arasından seçilir.
Sağdıcın düğündeki görevleri nelerdir?
Sağdıç evli mi olur, bekar mı?
Sağdıç damadın düğün öncesi ve esnasındaki sağ koludur. Dolayısıyla sağdıç olmak hiç de kolay değildir. Bu sebeple sağdıçlık görevini genellikle damadın en yakınları üstlenir. Ancak sağdıcın bekar veya evli olması gibi bir şart söz konusu değildir.