Sağdıç nedir sağdıç kime denir?

Sağdıcın görevi düğün süresince damada yardımcı olmaktır. Bekarlığa veda etkinliğinden damadın düğünde giyeceklerine kadar sağdıcın düğün sürecine birçok yardımı dokunur. Damadın bu mutlu gününde pek çok görevi üstlenen sağdıçlar damadın en yakın arkadaşları arasından seçilir.

Sağdıcın düğündeki görevleri nelerdir?

Yüzün seçiminde damada yardımcı olmak

Gelinin arkadaşları ile irtibata geçip gelinin isteklerine damada üstü kapalı bir şekilde iletmek ve damadı yönlendirmek

Bekarlığa veda partisini organize etmek

Bekarlığa veda partisinin masraflarını üstlenmek

Gelin arabasının süslenmesini organize etmek

Gelin arabasının süsü için yapılan masrafları üstlenmek

Düğünün organizasyonundan işleyişine kadar tüm süreci yönetmek

Zurnacı, davulcu gibi organizasyonları ayarlamak, masraflarını üstlenmek

Sağdıç evli mi olur, bekar mı?

Sağdıç damadın düğün öncesi ve esnasındaki sağ koludur. Dolayısıyla sağdıç olmak hiç de kolay değildir. Bu sebeple sağdıçlık görevini genellikle damadın en yakınları üstlenir. Ancak sağdıcın bekar veya evli olması gibi bir şart söz konusu değildir.