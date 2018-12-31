Sen bize layıksın, biz de sana bekle bizi İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 100 günlük eylem planında yer alan İstanbul projeleriyle kentin sorunlarının çözümü için önemli adımlar atılacak. İkinci 100 günlük programda Kanal İstanbul yapım ihale ilanına çıkılması, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının hizmete alınması, 14 kilometrelik Yenikapı-Sefaköy metrosunun ihale ilanına çıkılması ve Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesinin yap-işlet-devret modeliyle ihale ilanına çıkılması, "Tourİst Kart"ın hizmete girmesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlanması hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük programda İstanbul ile ilgili projeler şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI VE MADDE MADDE TARİHİ İCRAATLAR!



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kanal İstanbul Projesi'ne İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi.

Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması.

İstanbul'da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Kıdemli Memurlar 3. Toplantısı ve Bakanlar Konferansı düzenlenmesi.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun (IFAD) İstanbul'da, görev alanı ülkemiz, Doğu Avrupa ve Orta Asya'yı kapsayacak Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi açmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması.



ENERJİ BAKANLIĞI

Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Cebeci Taş Ocakları'nın şirketleşme işlemlerinin tamamlanması.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Rami Kışlasının Kütüphaneye Dönüştürülmesi İşinin 2. etap fiziki ilerlemesinin sağlanması.

İstanbul Arkeoloji Müzesi (Klasik Bina) 1. Etabının açılışa hazır hale getirilmesi.

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 2. Etabının (Etnografya Bölümü) açılışa hazır hale getirilmesi.

İstanbul'daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçi ile buluşması kapsamında "Tourist kart" ve "İstanbul kart"ın hizmete sunulması.

100. yılında Haremeyn-i Şerifeyn sempozyumunun İstanbul'da yapılması.

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlanılması.



SAĞLIK BAKANLIĞI

İstanbul'da bir multidisipliner tedavi ve referans merkezinin kurulması.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Atatürk Havalimanına Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünün kurulumunun tamamlanması.

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının tamamlanması ve işletmeye alınması.

İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara (YİD) otoyollarında 73 km otoyolun yapılarak otoyol ağının 2 bin 815 kilometreye ulaştırılması.

Halkalı-Çerkezköy (77 km) hızlı demiryolu projesinin yapım ihalesine çıkılması.

Kanal İstanbul yapım ihale ilanına çıkılması.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin YİD Modeli ile ihaleye çıkılması.

Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metrosu'nun (14 km) ihale ilanına çıkılması.

Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metrosu Araç Alımı (72 araç) ihale ilanına çıkılması.

İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları için metro aracı alımı (176 adet) ihale ilanına çıkılması.