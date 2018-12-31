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Son dakika haberi: sonuçları 2019 sorgula! Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

yılbaşı özel çekilişinin başlaması ile birlikte gözler kazandıran numaralara çevrildi. Zengin olma hayali içerisinde büyük umutlarla bekleyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini ve mpi.gov.tr’den gelen ilk verileri buradan görebilecekler. 2019 sonrası bilet sorgulama işlemi yaparak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biletinizin üzerinde bulunan rakamları ‘MPİ bilet sorgula’ sayfamıza eklemek. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları hemen sorgula! İşte kazandıran numaralar...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 20:31
Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 2019 sorgula! Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş 15:00'da başladı. Öncesinde yapılan resmi açıklamaya göre 70 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişinin saatinin de değiştiği belirtilmişti. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından gözler kazandıran rakamlara çevrildi. 2019 bugün son zamanların en çok araştırılan konulardan bir tanesi olacak. '' sayfası üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları kolaylıkla görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca Milli Piyango sonuçları tamamen açıklandığında kazandıran numaraların listesi de burada olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

15:00'da başlayan yılbaşı özel çekilişi az önce sona erdi. Büyük ikramiye kazanan numaralar da belli oldu! Şimdiye kadar açıklanan amorti numaraları, 1 Milyon TL ve 70 Milyon TL kazandıran numaraları hemen öğrenebilirsiniz. Milli Piyango biletinizi ise bilet numarası ile sorgulatabilirsiniz.

İşte kazandıran numaralar;

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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 2019 sorgula! Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula
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