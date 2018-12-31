Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 2019 sorgula! Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş 15:00'da başladı. Öncesinde yapılan resmi açıklamaya göre 70 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişinin saatinin de değiştiği belirtilmişti. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından gözler kazandıran rakamlara çevrildi. 2019 Milli Piyango sonuçları bugün son zamanların en çok araştırılan konulardan bir tanesi olacak. 'Milli Piyango sorgula' sayfası üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları kolaylıkla görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca Milli Piyango sonuçları tamamen açıklandığında kazandıran numaraların listesi de burada olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

15:00'da başlayan yılbaşı özel çekilişi az önce sona erdi. Büyük ikramiye kazanan numaralar da belli oldu! Şimdiye kadar açıklanan amorti numaraları, 1 Milyon TL ve 70 Milyon TL kazandıran numaraları hemen öğrenebilirsiniz. Milli Piyango biletinizi ise bilet numarası ile sorgulatabilirsiniz.

İşte kazandıran numaralar;