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Nasıl Yapılır?

Kahve yüzyıllardan beri gelen milletimizin özel içeceklerinden biridir. Misafirliklerde olsun, kız isteme gibi adetlerimizde olsun tüketilen kahve, içerdiği kafein ile dinç kalmamıza yardımcı olmakta. Sabah, akşam, öğlen günün her kısmında tüketilebilen kahve en saf haliyle Türk kahvesi olarak içilmekte. Tabi Türk kahvesi size sert gelebilir ve kahveyi yumuşatacak seçenekler arıyorsanız en gözde seçeneklerden biri. Ayrıca sütlü kahvenin yapımı da oldukça basit ve pratik. Gelin beraber sütlü kahvenin nasıl yapıldığına bakalım.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:48
Sütlü Kahve Nasıl Yapılır?

Sütlü kahvenin tokluk hissi sağlayarak zayıflamaya da yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun yanında sütlü kahvenin stresi azaltıcı etkisi bulunmakta ve hayatımızın stresli dönemlerinde tüketerek yardımcı olmasına izin verebiliriz.

Malzemeler:

İki tatlı kaşığı Türk kahvesi

İki fincan dolusu süt(istediğiniz sertliğe göre)

Kullanıyorsanız toz şeker

Yapılışı:

Cezvemizi kısık ateş üstüne alıp sütümüzü ekliyoruz. Sonrasında Türk kahvesini ve kullanıyorsak şekeri de ekliyoruz. Bu süreçte kahvemizin köpürdüğünü göreceğiz. Bir tatlı kaşığı yardımıyla bu köpükleri fincanlarımıza eşit miktarlarda pay ediyoruz. Kahvemizin kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp kahvemizi fincanlarımıza ekliyoruz.

Kahvemizin sunumunda dileğimiz kuruyemişler, bitter veya sütlü çikolata veya çeşitli Türk lokumları kullanabiliriz. İstiyorsak yanında su ile de tüketebiliriz.

Dikkat etmemiz gereken unsur olarak sütlü kahveyi fazla tükettiğimizde kalp çarpıntısına, tansiyonumuzun yükselmesine, mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle kararlı miktarlarda tüketmemizde fayda var.
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Sütlü Kahve Nasıl Yapılır?
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