Tasavvuf sultanlarının hayali Külliye’de konser

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin kadın müdürü Hülya Narsap'ın çabalarıyla kurum bünyesinde ekim ayında oluşturulan Tasavvuf Musikisi Korosu'nun şefi dâhil tüm sanatçıları kadınlardan oluşuyor. Kısa sürede ünleri il dışına taşan koro, Şef Fulya Soyata yönetiminde 13 Aralık'ta Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslarası Anma (Şebi Arus) programı kapsamında Konya'da konser verdi. İlk hayallerini gerçekleştiren koronun ikinci ve en büyük hayali ise Şef Fulya Soyata'nın şehitler için yazdığı ilahiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendirmek. Salı günleri Kadıköy Mustafa Aykın İlkokulu'nda buluşan ve heyecanlarıyla gençlere örnek olan koronun sultanları duygularını ve hedeflerini SABAH'a anlattı:İlahi, kaside ve âşıklar ile padişahların eserlerini seslendiriyoruz. Kanun, ut, bendir, ney, erbane sanatçılarımızın tümü kadın. Şebi Arus'ta konser hayalimiz gerçek oldu. Diğer hayalimiz ise şehitler için bestelediğim ilahiyi Külliye'de Cumhurbaşkanımız'a seslendirmek.Tasavvuf korosu kurmak istiyorduk. Bu yıl bunu başardık. Bu müzik bize maneviyat hissi veriyor, dinlemekten keyif alıyoruz. Koro, kısa sürede başarılı işlere imza attı.Yunus Emre'nin ilahilerini okuyoruz. Ruhsal bakımdan dini müzikle yoğrulmak beni rahatlatıyor.Tasavvufta da mutluluk, sevgi ve inanç var. Günümüzde insanlarda bu eksik. Bu nedenle herkesi tasavvufa ve koromuza davet ediyorum.Tasavvuf kötü huyları yok ederek kalbi iyiliklerle dolduruyor. Bize Allah aşkını aşılıyor.İlahiler ruhumuza güzellikler yaratıyor.Tasavvuf müziğiyle kanun çalarken kendimi Allah'a yakın hissediyorum.