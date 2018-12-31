Veresiye talebi reddedilince silahla dönüp, sigaraları gasp etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de girdiği bakkaldan veresiye sigara talebi reddedilen bir kişi, kısa süre sonra elinde silah ve bıçakla geri geldi. Raflardaki sigaraları alıp kaçan soyguncu, olaydan sonra bakkala gelerek, inceleme yapan polisleri karşı kaldırımdan gözetlerken yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. erken saatte bakkal dükkanını açtı. Kısa süre sonra Nahit K. bakkala girerek, veresiye sigara istedi. Ancak ret yanıtı aldı. Bakkaldan çıkan Nahit K., kısa süre sonra ise elinde silah ve bıçakla geri döndü. Bakkaldan silah ve bıçak tehdidiyle kasadaki para ila sigaraları vermesini söyledi. E.K.'nin kasada para olmadığını söylemesi üzerine Nahit K., raftaki sigaraları alıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, soyguncunun karşı kaldırımdan bakkalı gözetlediği görüldü. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine başlayan kovalamaca sonunda polis, bir evin bahçesinde sıkıştırdığı şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Nahit K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah oğlunun bakkalı açtığını söyleyen Taner Karslıoğlu, "Benim çocuk marketi açıyor. Evsiz ve sokaklarda yattığını öğrendiğimiz bu şahıs gelip, veresiye sigara istiyor. Çocuk veresiye sigara vermiyor. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. Silah ve bıçak çekerek paraları istiyor. Çocuk paraları kasada sakladığı için göremiyor. Bu kez poşete ne kadar sigara varsa doldur diyor. Sonra havaya iki el ateş edip kaçıyor" dedi.



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