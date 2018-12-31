Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak

seferleri YHT Garı'ndan yapılacak

Başkentteki seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi. 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, tarafından sağlanacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 19:50
YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 2 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara'ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirilecek.

Daha önce 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından temin edilecek otobüslerle sağlanacak.

Ayrıca aynı dönemde Kayaş'tan Sincan yönüne ve Sincan'dan Kayaş yönüne son Başkentray treni, karşılıklı olarak saat 19.45'de hareket edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN