Yüzüğü yutup üzerine su içti

İstanbul Üsküdar'da bir kuyumcuya gelen M.A. isimli kadın 5 pırlanta yüzük alacağını belirterek bakmak istedi. Kuyumcu Mehmet Erdoğan'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan M.K., yüzüklerden birini cebine attı. Ardından da ilaç içiyor gibi yapan M.A. yüzüğü ağzına atıp suyla birlikte yuttu. Kuyumcunun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A.'nın hastanede röntgeni çekildi. Yüzüğün midede görünmesi üzerine adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. M.A.'nın bin lira değerindeki yüzüğün ya parasını ödeyeceği ya da teslim edeceği belirtildi.

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