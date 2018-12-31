Belediyelere bağlı olarak görev yapan zabıtalar, çalıştıkları bölgedeki huzur ve güveni tahsis etmekle görevlidir. Bu hususta hizmet veren zabıtalar, belediye tarafından sınırları çizilmiş emir ve yasaklara uymak durumundadırlar.

Zabıta memuru kimdir?

Ülkemizde iki türlü zabıta vardır. Bunlardan ilki kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyet gösteren idari zabıta iken diğeri ise suç delillerini toplamak ve failleri yakalamak ile görevli adli zabıtadır.



Zabıtanın görevleri nelerdir?

Tüketicinin korunmasına yönelik belirlenmiş uygulamaları kontrol etmek

Vatandaşların zabıta amirliğine iletmiş oldukları şikayetler hakkında gereken faaliyetleri sürdürmek

Gıda ürünleri satan dükkanların denetimini yapmak

Çevre koruma kanunu ile düzenlenmiş maddelere dair denetim mekanizmasını yönetmek

Sağlık şartlarına uygun olmayan dükkanların kapatılmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak

Sokak satıcılarını önlemek ve satıcıların gerekli cezaları almasına ilişkin işlemleri yürütmek

Dilencilerin dilenmesini önlemek

Kaçak et satışı yapan müesseseler hakkında gerekli cezai işlemleri yönetmek

Kaçak inşaat denetimi yapmak

Ana arterlerdeki kazı çalışmalarını denetlemek

Zabıtanın yetkileri nelerdir?

Umuma açık alanların kontrolünü yapar, denetim ile alakalı belgelerin düzenlemesini yapar.

Yıkılması hususunda yetkili mercilerce karar alınmış yapılar hakkında yürütülen yasal yaptırımları uygular.

Belediyenin taşınmaz ve taşınır mallarına tecavüzü önler.

Umumi alanlarda izinsiz satışı önler.