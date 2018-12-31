Zindaşti’nin iki adamıyla görüştü

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İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin kızının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak görülen davada azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünğan'ın avukatlığını yapan Kudbedin Kaya, 1 Kasım 2017'de İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken öldürülmüştü. Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan araçta yapılan aramada parmak izi ortaya çıkan Ali A.'nın Türkiye'de yakalanıp tutuklanmadan önce İran'a giderek Naci Şerifi Zindaşti'nin iki yakın adamı ile görüştüğü belirlendi. Ali A.'nın cinayet sonrası İran'a giderek yaptığı görüşmeye ilişkin fotoğrafı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraf karesinde Ali A., Zindaşti'nin akrabası ve yardımcısı olduğu iddia edilen Nihat Aşan ile Aşan'ın akrabası ve aynı zamanda Zindaşti'nin adamı Siraç Hacızade yeralıyor.Aşan'ın, Zindaşti'nin Avrupa ülkelerinin yanı sıra yurt içinde uyuşturucu trafiğini ve bağlantılarını organize eden şahıs olduğu iddia ediliyor. Aşan'ın, İran'da Bahtiyar ile İbo kod isimlerini kullandığı belirtiliyor. Ali A. ifadesinde patronu İbrahim Kadir A.'nın Bursalı Arslan olarak bilinen bir şahıs ile görüştüğünü, Arslan'ın arabasından patronuna ait tespihi aldığını ve bu sırada parmak izinin araçta olduğunu anlatmıştı. Bursalı Arslan olarak bilinen şahsın Avrupa'da uyuşturucu organizasyonlarını yöneten ve kırmızı bültenle aranan Arslan Özden olduğu tespit edilmişti. Özden'in uyuşturucu baronu Zindaşti'nin Avrupa'daki uyuşturucu organizasyonlarını yapan şahıs olduğu saptanmıştı.