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Giriş Tarihi: 8.10.2023 22:24 Son Güncelleme: 8.10.2023 22:24

2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 8 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugünkü bölümde yarışmacıya yöneltilen 2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu olarak izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

2018’de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;



SORU: 2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir?



SEÇENEKLER

A- Habeş maymunu
B- Deniz kaplumbağası
C- Titikaka kurbağası
D- Katil Balina (CEVAP)


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2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre boyunca yanında taşıyan Tahlequah hangisidir?
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