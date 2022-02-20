ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.