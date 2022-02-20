Haberler Yaşam Haberleri 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?
Giriş Tarihi: 20.2.2022 21:08 Son Güncelleme: 20.2.2022 21:10

2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?

2018’de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2018'de yayınlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?


B- 200 (cevap)

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