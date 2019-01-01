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9 gün boyunca sevgili vahşeti

Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kız, kapatıldığı evde hem tecavüze uğradı hem de darp edildi

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
9 gün boyunca sevgili vahşeti
İstanbul Beyoğlu'nda bir buçuk yıldır beraber olduğu sevgilisinden ayrılmak isteyen M.B., 28 yaşındaki sevgilisi Mehmet Halit S. tarafından 9 gün boyunca zorla tutulduğu evde tecavüze uğradı. Günler sonra kaçmayı başaran genç kız şüpheliden şikâyetçi oldu. Tutuklanan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede M.B.'nin kolluk kuvvetlerine sığındığı anlatıldı. M.B., polislere şüpheli Mehmet Halit S.'nin kendisine attığı uygunsuz, hakaret ve tehdit içerikli mesajları gösterdi. Şüpheli üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, yeterli delil bulunan şüphelinin yargılanmasını talep etti. Tutuklu yargılanan şüpheli Mehmet Halit S., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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