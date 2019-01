AIDS’li mahkûmun son vasiyeti: Anne

BUGÜN NELER OLDU

Cezaevinde AIDS hastalığıyla boğuşan mahkum M.E. (27), gerçek annesinin velayetine geçmek için "analık davası" açtı. M. dilekçesinde, "Gerçek annemin velayetinde ölmek istiyorum" dedi. M.E. 1991'de Adana Seyhan'a bağlı Kaltakiye Köyü'nde doğdu. 4 ayrı evlilikten 10 çocuğu olan baba Şahin E, o tarihlerde başka bir kadınla yeni bir evlilik yapınca M. de Nüfus'ta üvey annesinin üzerine kaydedildi. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevi'ne konulan M.E'ye 2 yıl önce AIDS tanısı kondu. Doktorlar, kendisine fazla bir ömrünün kalmadığını söyledi. Ölümün pençesinde yaşam mücadelesi veren M, gerçek annesinin velayetine geçmek için 15 Kasım'da cezaevi yönetimine bir dilekçe sundu ve ölmeden önceki tek arzusunu yazdı. M.E, "Gerçek annem olan Hanife E'nin velayetine geçmek istiyorum. Burada ailemden ayrıyım ve hiçbiri de ziyaretime gelmiyor. Hastalık nedeniyle ciddi zorluklar çekiyorum. Devletimden başka kimsem yok. Fazla yaşayamayacağımı biliyorum. Tek isteğim ölmeden önce gerçek annemin ölmek istiyorum" diye konuştu. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi, M.E'ye varsa eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.