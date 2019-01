Anadolu’dan 3 yılda 15 bin Einstein çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Turkcell'in ortak yürüttüğü Zekâ Gücü projesi Anadolu'da 27 ilde 33 okulda gerçekleştirildi. Çocuklar, Zekâ Gücü Laboratuvarı'nda aldıkları eğitimlerle 2018'de 200'den fazla proje geliştirdi, çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle döndü. Gebzeli öğrenciler, Kanada'da FIRST Robotics Competition (FRC) Turnuvası Chairman Ödülü ile Çin'de düzenlenen Off-Season'da İlham Ödülü kazandı. Ordulular Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği Dünya Robot Olimpiyatı'nda birinci oldu. Mardin'deki öğrenciler ise İstanbul FIRST LEGO League (FLL) Turnuvası'nda Sunum Ödülü aldı. Trabzonlu öğrenciler de TÜBİTAK 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda ilk 20'ye kaldı. ŞAnlıurfalı öğrenciler ise uluslararası Türk dünyası yarışmasında üçüncülük elde etti.Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında başlatılan proje ile 2020'ye kadar 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta ile elektronik setler ve alet takımları veriliyor. Proje, Türkiye'de "Maker Hareketi" (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri. Hem yüzyüze hem de online olarak verilen eğitimler 2019'da güncellenecek. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, App Inventor, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşecek.