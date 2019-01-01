Ankara’da can pazarı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri kısa sürede büyüyen yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal Bilen'i kurtardı. Bilen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çankaya ilçesinde üç katlı bir apartmanda çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi. Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri şüpheli C.K.'yi gözaltına aldı. AA