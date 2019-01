Aynı çatı altında yeniden doğdular

BUGÜN NELER OLDU

Cemil, Alya, Alsezim, Yusuf, Emine Nisa ve Teo... Onlar Bişkek, İzmir, Hatay, Konya, İstanbul ve Makedonya'nın küçük bir kenti olan Srpska Crna'dan umut yolculuğuna çıkan ve yolları aynı hastanede kesişen cesur yürekler. Karaciğer veya böbrek yetmezliği ile doğan, diyalizlerle geçen yılların ardından Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından yapılan organ nakli ile ikinci kez hayata "merhaba" diyen çocuklar.Hataylı 1 yaşındaki Cemil Gezer'e doğuştan karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Bir yıl mücadele veren Cemil, başarılı geçen bir operasyonun ardından amcasından karaciğer nakli oldu.Kırgızistanlı 6 yaşındaki Alsezim, 29 yaşındaki kuzeni Bekbolattan Kabaev'den böbrek nakli oldu. Kabaev küçük kız için, "Onun önünde uzun bir ömür olsun istedim" dedi.Mustafa Kondümer (66) böbreği ile torunu Alya'ya (6) yeniden hayat verdi. Kondümer, "Canıma can olabildiğim için çok mutluyum" diyor.2.5 yaşındaki Yusuf Erdoğan'a böbrek yetmezliği teşhisi henüz doğmadan, anne karnında 6 aylıkken kondu. 2.5 yıl boyunca her gün evde periton diyalize giren minik Yusuf'a 32 yaşındaki anne Narin Erdoğan böbreğiyle can verdi. Anne Narin Erdoğan, "Yusuf'umu ikinci kez doğurdum. 2019'a yeni bir umutla gireceğiz" şeklinde konuştu.Teoap Kosebcku, Makedonya'da dünyaya geldi. 15 aylıkken böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Diyalize uygun bir hasta değildi. Makedonya Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle İstanbul'a sevk edildi. Babası ile nakil uyumu bulundu ve böbrek nakli oldu.Konya'da yaşayan 5 yaşındaki Emine Nisa Altınsoy'un doğuştan böbrek yetmezliği vardı. İki kere kadavradan bağışçı çıkmasına rağmen uyum olmadı. 4 yıl sonra ise Emine'nin gelişimiyle birlikte erişkin birinden nakil olabilme şansı da doğdu. Dede Hüseyin Acar hemen gönüllü oldu ve nakil uyumu sayesinde böbreğini torununa verebildi.