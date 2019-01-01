Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

'da gece yarısı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 07:50
Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

Alınan bilgiye göre, gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, başkentte yeni yılın ilk kar yağışının gün içinde aralıklarla ve karla karışık yağmurlu olarak devam edeceği bildirildi.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkente yeni yılın ilk karı yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN