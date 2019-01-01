Bir pirinç tanesi hayatını değiştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Açık öğretimden üniversite okuyan Mehmet Özacar, onlarca insanın portresini büyük bir sabır ve maharetle, günlerce çalışarak pirincin üzerine işliyor. Anne ve babası olmayan genç sanatçı, 8 yaşından bu yana hem çalışıyor hem kardeşini büyütüyor. Kolye, anahtarlık, küpe, yüzük... İğne ucu da olsa bulduğu her yere bin bir emekle çizimler yapan Özacar, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen azimle hayata tutunuyor. Özacar, "Sofraların mönüsü bu taneler benim ve kardeşimin umudu, geleceği. Sanatımı ona resmettim, insanlar çok beğendi. Pirinç tanesi artık hem karnımızı doyuruyor hem de iki kardeşin eğitimini sağlıyor. Elde var pirinç, iyi ki var" dedi.Pirincin üzerine portre yapma fikrini nasıl geliştirdiğini de anlatan Özacar, şunları kaydetti: "İyi bir karakalem sanatçısıyım. Bir gün neden bunları insanların bedenlerinde taşıyacakları bir yere işlemeyeyim dedim. Sonra bu kolyeler doğdu. Çiçekleri kurutuyorum, kolye ya da küpenin camını üfleyip şekil verdikten sonra en son portreyi pirince işliyorum. Tamamı el emeği. Pirinç küçük olduğu için zorluyor." Özacar'ın tek isteği bir işyeri açabilmek.