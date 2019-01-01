"Bize her yer Ankara" şarkısı Mehmet Özhaseki'nin seçim şarkısı oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi aday göstermişti.

Daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Özhaseki, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara için ter dökecek.

Özhaseki için özel bir seçim şarkısı hazırlandı. En meşhur oyun havalarından "Bize her yer Ankara" şarkısı Özhaseki'ye uyarlanarak video klip hazırlandı. Ankara'nın en bilinen yerlerinden görüntülerin yer aldığı klip büyük beğeni kazandı.

"Bize her yer Ankara" şarkısı Mehmet Özhaseki'ye uyarlandı