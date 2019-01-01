Bodrum'da sürat teknesinde 17 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.30 sıralarında, şüphelendikleri bir sürat teknesini durdurdu. Silivri Limanı'na kayıtlı teknede yapılan kontrolde, 11'i Yemen, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı G.G. (38) yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ile G.G., Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, G.G.'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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