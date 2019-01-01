Çetelere soluk aldırmadılar

BUGÜN NELER OLDU

İsimlerini genellikle şafak operasyonlarında duyuyoruz. Onlar; ölümle burun buruna yaşayan, şehitlik mertebesine bir adım kala görevlerini yapan Özel Harekât Polisleri... Terör örgütlerine, uyuşturucu satıcısı zehir tacirlerine ve organize suç çetelerine düzenlenen eşzamanlı baskınlarda daima en ön saftalar.. 2018'de 926'sı terör, 258'i uyuşturucu olmak üzere bin 622 operasyona katıldılar. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu madde ticareti, imalatı ve kullanımını önleyebilmek için uyuşturucu satıcılarına karşı seri baskınlarını sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 258 farklı operasyona katıldı. Özel Harekâtçılar, Organize Suçlar Şubesi ile 184, Mali Suçlar Şubesi ile 73, Asayiş Şube Müdürlüğü ile 181 operasyona katıldı. 24 saat esasına göre mesai yapan ve her saat her operasyonda yer alan Özel Harekât polisleri, şafak operasyonlarının dışında İstanbul'un farklı ilçelerindeki noktalarda sabit görevlere de gidiyor. Metro istasyonları, şehrin kalabalık ve işlek noktaları başta olmak üzere farklı noktalarda şehrin ve vatandaşların güvenliği için olumsuz hava şartları ve tüm güçlüklere rağmen görevlerini icra ediyorlar. SABAH, Özel Harekât destekli bir terör operasyonuna katıldı. Terör örgütü DEAŞ Üyesi İsmail F.'nin saklandığı Fatih'teki "Mudafa" isimli gizli hücre evine düzenlenen baskında, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 8 şüpheli gözaltına alındı.