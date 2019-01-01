Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Erkek egemen’ mirasa isyan

‘Erkek egemen’ mirasa isyan

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
‘Erkek egemen’ mirasa isyan
İstanbul'da Mehmet Yavuz, 2009'da vefat etmeden önce Büyükçekmece'deki evini zihinsel engeli öz kızı Nuriye Taner'i yok sayıp evlatlık oğlu Murat Yavuz'a devretti. Nuriye Taner, 2017'de mirasçılık belgesini aldıktan sonra kocası Mehmet Taner ile birlikte yaptığı başvuruda babasının adına bir ev olduğunu öğrendi. Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yavuz'un mirasını 8 pay kabul ederek 5'ini Murat Yavuz'a, 3'ünü ise Nuriye Taner'e verdi. Taner çifti daha sonra Murat Yavuz aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtı. Mehmet Tamer dilekçesinde şunları söyledi: "Sayın yargıcım, yaşadığım toplumda erkek egemenliğini hayatın her alanında meşru sayıp, kadının ise hayatın birçok alanında dışlanarak keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde mirastan da mahrum edilmesi geleneği toplumumuzun çağ dışı alışkanlığı olarak hız kesmeden devam ediyor. Bu zihniyetin soncu eşim miras hakkından keyfi olarak muaf tutulmuştur."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Erkek egemen’ mirasa isyan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN