‘Erkek egemen’ mirasa isyan

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Mehmet Yavuz, 2009'da vefat etmeden önce Büyükçekmece'deki evini zihinsel engeli öz kızı Nuriye Taner'i yok sayıp evlatlık oğlu Murat Yavuz'a devretti. Nuriye Taner, 2017'de mirasçılık belgesini aldıktan sonra kocası Mehmet Taner ile birlikte yaptığı başvuruda babasının adına bir ev olduğunu öğrendi. Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yavuz'un mirasını 8 pay kabul ederek 5'ini Murat Yavuz'a, 3'ünü ise Nuriye Taner'e verdi. Taner çifti daha sonra Murat Yavuz aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtı. Mehmet Tamer dilekçesinde şunları söyledi: "Sayın yargıcım, yaşadığım toplumda erkek egemenliğini hayatın her alanında meşru sayıp, kadının ise hayatın birçok alanında dışlanarak keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde mirastan da mahrum edilmesi geleneği toplumumuzun çağ dışı alışkanlığı olarak hız kesmeden devam ediyor. Bu zihniyetin soncu eşim miras hakkından keyfi olarak muaf tutulmuştur."