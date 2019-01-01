“Eşim, 11 aydır Dubai’de hücrede tutuluyor”

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Mersın'de yaşayan, eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk, Şubat 2018'de fuar için gittiği Dubai'de gözaltına alındı. Bayırbucak Türkmenlerine yardım etmekle suçlanan Öztürk, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk'ün Mersin'de yaşayan eşi Emine Öztürk, "Eşimle birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) öncülüğünde 75 kişilik heyetle 17 Şubat'ta Dubai'de gıda ve içecek fuarına katıldık. Otelde polisler tarafından gözaltına alındık. Beni bir gün sonra serbest bıraktılar. Eşimi mahkum ettiler. 11 aydan beri hücrede tutuluyor. Telefonla görüşmemiz yasak. Canları isterse 1-2 ayda bir aratıyorlar ve 2-3 dakika görüşebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım ve destek istiyorum" dedi. İHA