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İş adamının parasını inanılmaz bir yöntemle çaldılar

’in Tarsus ilçesinde bir iş adamının bankadan çektiği nakit 300 bin çalındı. Zanlılardan birinin iş adamının aracına taş atarak durmasını sağlaması, diğerinin de araçtaki parayı çalıp kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 18:34
İş adamının parasını inanılmaz bir yöntemle çaldılar

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık 2018 tarihinde iş adamı Y.Ö., bir bankanın şubesine giderek 300 bin TL nakit para çekti. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı. Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Y.Ö.'nün aracına yoğun olan caddeden bir kişi taş attı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atan şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan şahsın ters istikamete kaçtığını söyledi.

Y.Ö. şüphelinin tarif ettiği tarafa bakarken, S.Ç. (19) adlı kişi ise diğer taraftan araca yaklaşıp yolcu kapısını açarak, koltuk üzerinde bulunan çantadaki parayı alıp kaçtı. S.Ç.'nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinden koşmaya başladı ancak şahıs kalabalıkta kayıplara karıştı. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera ve araçtaki parmak izinden yola çıkarak zanlıları tespit etti. Şüpheli S.Ç.'nin Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Sabaha karşı yapılan operasyonda, S.Ç. balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda S.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç.'nin olayı tek başına yaptığını ve parayı harcadığını söylediği öğrenildi. S.Ç. adliye çıkarılırken, olaya karışan F.A. ve M.A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İş adamının parasını inanılmaz bir yöntemle çaldılar
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