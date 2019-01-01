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Kocasını ağır yaralayan kadın, polise teslim oldu!

'in Ödemiş ilçesinde, 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E.'yi, tabancayla vurarak ağır yaralayan E., polise teslim oldu. İşlemleri nin ardından adliyeye sevk edilen Türkan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 14:14
Kocasını ağır yaralayan kadın, polise teslim oldu!

Olay, 29 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken, 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin saldırısına uğradı. Türkan E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. olay yerinden kaçarken; Mehmet E. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkan E., suç aleti tabancayla birlikte, dün polis ekiplerine teslim oldu. Mehmet E.'yi kıskandığı için vurduğunu söylediği öğrenilen Türkan E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kocasını ağır yaralayan kadın, polise teslim oldu!
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