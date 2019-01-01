Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı haberi! - İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılın gelmesiyle beraber artan soğuk hava dalgasının neticesinde 'bugün kar yağacak mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Öyle ki araştırmalar her gün trendler listesinde zirveye oynuyor. 2019'a girilirken Türkiye genelinde kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da yağmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu aratan bireyler için açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklama doğrultusunda Çarşamba günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arayan bireyler için Meteoroloji'den gelen son dakika raporları ve bilgilerini derledik...