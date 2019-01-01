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Meteoroloji'den ve kar yağışı uyarısı haberi! - bugün hava nasıl olacak?

'nden kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. 2019 yılına girdiğimiz bu günlerde yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterirken, İstanbullular heniz yeni yılda yağışla tanışamadı. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken, Meteoroloji ''a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtını verdi. Çarşamba günü itibariyle İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanacak, bunun yanı sıra ise bu hafta beklenen kar yağışı yağacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 2.1.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 07:49
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı haberi! - İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılın gelmesiyle beraber artan soğuk hava dalgasının neticesinde 'bugün kar yağacak mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Öyle ki araştırmalar her gün trendler listesinde zirveye oynuyor. 2019'a girilirken Türkiye genelinde kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da yağmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu aratan bireyler için açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklama doğrultusunda Çarşamba günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arayan bireyler için Meteoroloji'den gelen son dakika raporları ve bilgilerini derledik...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı haberi! - İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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