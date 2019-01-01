Muş’ta 5 metre kar

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın doğusu, yeni yıla kar altında girdi. Muş'ta bir haftadır süren yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın yolu tekrar açılırken, Üçevler yolunda kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Ekipler yolu açmaya çalışırken 26'ncı kilometrede çığ düştü. Hakkâri'de ise kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Erzincan'da 301, Sivas'ta da 296, Bitlis'te 287, Muş'ta 266, Van'da 237, Hakkari'de 96, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27, Şırnak'ta 24 Kars'ta 5 köy ve mezraya ulaşılamıyor. Çoruh Nehri de yer yer buz tuttu. Sıcaklığın eksi 26'ya düştüğü Ardahan'da vatandaşlar araçlarını battaniye örterek korumaya çalıştı. Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 dağcı jandarma ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü ise eşsiz manzarasıyla büyüledi. Ayrıca doğu bölgelerindeki 14 il ve ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.