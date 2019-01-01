Mutlukent oldu Kâbuskent

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nde 2014'te 60 aile, Mutlukent Sitesi'nde ev sahibi olma hayaliyle ellerindeki tüm parayı müteahhit M.S.K.'ye verdi. İddialara göre M.S.K. aynı evi 3-4 kişiye birden sattı. Hatta kendisine ait olmayan evleri bile başkasına sattı. Ev aldıklarını düşünen aileler, gerçeği tapu sahipleri kapılarına dayandığında öğrendi. Müteahhit M.S.K. hayalleri başlarına yıkılan aileleri yıllarca tapu vaadiyle oyaladı. Bazı aileler tapu sahipleriyle davalık olurken, bazı aileler de aldıkları evleri tapu sahibinden ikinci kez satın aldı. Aileleri dolandıran 3 kardeşten biri olan ve üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığı iddia edilen müteahhit M.S.K. ise ailelerden aldıkları paralarla ortadan kayboldu. Müteahhit firmadan şikayetçi olan aileler paralarını geri istiyor. Mağdurlar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Ev aldık zannediyorduk. 'Tapunuz hazır, birkaç güne vereceğim' dedi. Aldıktan 5-6 ay sonra evin başkasına ait olduğunu öğrendim. 'Parayı vereceğim' dedi. Ha bugün ha yarın 3 yıl oyaladı bizi. Kapımıza bir adam geldi, elinde tapuyla gelen adam, 'Ev bizim' dedi. Daireleri 3-4 kişiye satmış. Dolandırdıkları arasında kendi akrabası bile var. Eve misafir çağıramıyorum. Sağlığımdan oldum, işimden oldum, eşimle de aram kötü.Dairenin tapusu başkasının üzerinde görünüyordu. Daire hiçbir zaman bunların olmamış. Dairenin parasını müteahhita verdim ama o tapu sahibine vermemiş. Parayı kendi cebine atmış. Dava açan 60-70 kişi var.Akrabayız diyerek güvenip verdik parayı. 400 bin TL zarardayız. 110 bin TL'lik evi faiziyle birlikte 500 bin TL'ye aldık