‘Ön adım gölge olsun’

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Grafiti sanatçısı Berkant Bülbül, "Berkant olarak değil 'Gölge' olarak tanınıyorum. Ön adıma 'Gölge' ismi eklensin" diyerek mahkemeye başvurdu. Dövme, airbrush ve graffitide profesyonel olarak Türkiye'de çalışan tek isim olan Berkant Bülbül, sanat ve iş camiasının kendisinin 'Gölge' olarak tanıdığını, yurt içi ve yurt dışı iş ve seyahatlerde adı nedeniyle birçok sorunlarla karşılaştığını iddia etti. 'Gölge Artizm' olarak tanınan Bülbül'ün avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, "Müvekkilimin nüfus kayıtlarında yer alan 'Berkant' isminin önüne ilk isim olarak 'Gölge' isminin eklenmesine karar verilmesini istiyoruz" denildi.